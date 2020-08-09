09 Ağustos 2020, Pazar
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Manchester United'ın serbest bıraktığı Angel Gomes Lille'de!
İngiltere Premier Lig'in dev kulübü Manchester United'ın genç yıldızı Angel Gomes, Fransa Ligi ekiplerinden Lille'e transfer oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın serbest bıraktığı ve adı Beşiktaş ile anılan genç yıldız Angel Gomes, Fransa Ligi ekiplerinden Lille ile anlaştı. Lille genç futbolcuyu duyurdu. Ofansif orta saha pozisyonunda forma giyen Gomes, 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.
🔴 We're delighted to officially announce the signing of @England U20 attacking midfielder Angel Gomes in a deal that runs until 2025. Angel will spend the 2020/21 campaign on loan at @boavistaoficial. #NewPlayerDetected #MercatoLOSC pic.twitter.com/5qAhWvgrjj— LOSC Lille EN (@LOSC_EN) August 9, 2020
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