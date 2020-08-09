09 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'ın serbest bıraktığı Angel Gomes Lille'de!

Angel Gomes Lille'de!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

'in dev kulübü 'ın genç yıldızı , ekiplerinden Lille'e transfer oldu.

ekiplerinden 'ın serbest bıraktığı ve adı ile anılan genç yıldız , ekiplerinden Lille ile anlaştı. Lille genç futbolcuyu duyurdu. Ofansif orta saha pozisyonunda forma giyen Gomes, 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.
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