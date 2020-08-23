23 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ibrahimovic'in menajeri açıkladı! "Milan kampına katılmayacak”

Menajeri açıkladı! Milan kampına katılmayacak”
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 Giriş Tarihi: 23.08.2020

 ile sözleşmesi sona eren Zlatan Ibrahimovic'in menajeri , İtalyan ekibiyle görüşmelere devam ettiklerini ve henüz bir anlaşma sağlamadığını açıkladı.

İtalya Serie A ekiplerinden 'da Zlatan Ibrahimovic belirsizliği sürüyor.

38 yaşındaki yıldız golcünün İtalyan ekibiyle 1+1 yıllık yeni bir anlaşma sağladığı ve bonuslarla birlikte 6 milyon euro'luk bir sözleşmeye imza atacağı iddia edilmişti.

Ibrahimovic'in menajeri , konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-siyahlı kulüp ile henüz anlaşma sağlamadıklarını açıklayan Raiola, "Ibrahimovic, yarın Milan kampına katılmayacak. Görüşüyoruz ancak henüz anlaşamadık. Sorun para mı? Sadece o değil, sistem ve anlayış konuşuluyor. Biz iyimseriz." dedi.

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 20 karşılaşmaya çıkan Zlatan Ibrahimovic, 11 gol 5 asist sergiledi.

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