22 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Arjen Robben sahalara döndü

Arjen Robben sahalara döndü
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 Giriş Tarihi: 22.08.2020

(Eredivisie) ekiplerinden Groningen ile futbola geri dönen , karşısında yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

36 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Groningen'in ile oynadığı hazırlık maçının ilk 30 dakikalık bölümünde forma giydi.

Groningen, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı müsabakada Almere City ile 1-1 berabere kaldı.

Robben, maçın devre arasında yaptığı açıklamada, "Yeşil sahaya tekrar çıkabildiğim için sevinçliyim." ifadesini kullandı.

Kariyerinde , , ve PSV gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Robben, geçen sene aktif kariyerini noktalama kararı almıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Lille - Rennes maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Lille - Rennes maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Pato Sao Paulo'dan ayrıldı! Pato Sao Paulo'dan ayrıldı!
Fransa'da 'sessiz' açılış! Fransa'da 'sessiz' açılış!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör