04 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Brentford-Fulham maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.08.2020

'ten 'e yükselme play-off karşılaşmalarının finalinde ve karşılaşıyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Leeds United ve West Bromwich Albion'ın ardından 'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde ve karşılaşacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Brentford'da Nikolaos Karelis'in sakatlığı bulunuyor. Fulham'da ise Neeskens Kebano ve Aleksandar Mitrovic'in sakatlıkları var. Müsabakayı kazanan ekip 220 milyon dolar geliri kasasına koyacak.

BRENTFORD-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Brentford-Fulham maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports HD 4'te canlı yayınlanacak.

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