04 Ağustos 2020, Salı
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Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İngiltere Championship'ten Premier Lig'e yükselme play-off karşılaşmalarının finalinde Brentford ve Fulham karşılaşıyor. Mücadele öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brentford-Fulham maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Leeds United ve West Bromwich Albion'ın ardından Premier Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finalinde Brentford ve Fulham karşılaşacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksikler bulunuyor. Brentford'da Nikolaos Karelis'in sakatlığı bulunuyor. Fulham'da ise Neeskens Kebano ve Aleksandar Mitrovic'in sakatlıkları var. Müsabakayı kazanan ekip 220 milyon dolar geliri kasasına koyacak.
BRENTFORD-FULHAM MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Brentford-Fulham maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports HD 4'te canlı yayınlanacak.
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