04 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Lewandowski için en iyisi Klopp

Lewandowski için en iyisi Klopp
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 04.08.2020 Giriş Tarihi: 04.08.2020

Bundesliga'da rekor üstüne rekor kıran Polonyalı forvet kariyerinde en önemli paya sahibi olan için en iyi teknik direktörler arasında ilk sıraya koydu.

(Bundesliga) ekiplerinden 'te forma giyen , favori teknik direktörünün olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan 31 yaşındaki Polonyalı futbolcu, son iki yılda Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig şampiyonluklarını kazanan Alman teknik adamı en iyi teknik direktörler arasında ilk sıraya koydu.

Klopp'un iki yüzü olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Bir yüzü baba gibidir, diğer yüzü teknik direktör. Futbolcular için büyük motivasyon kaynağıdır. Bunu mükemmel yapıyor çünkü nerede duracağını biliyor." ifadelerini kullandı.

2010-14 yıllarında Klopp'un çalıştırdığı 'un kadrosunda yer alan Lewandowski, bu dönemde iki Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.

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