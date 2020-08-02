İtalya Serie A'nın 38. haftasında SPAL, sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, SPAL-Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde SPAL ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. SPAL'de Etrit Berisha, Alberto Cerri ve Sergio Floccari Fiorentina karşısında forma giyemeyecek. Fiorentina'da ise Marco Benassi, Bartlomiej Dragowski ve Rachid Ghezzal oynayamayacak.

SPAL-FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL-Fiorentina maçı bu akşam saat 19:00'da Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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