18 Ağustos 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Ronald Koeman dönemi

Barcelona'nın yeni teknik direktörü belli oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 Giriş Tarihi: 18.08.2020

8-2'lik mağlubiyeti sonrası Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona'da Başkan yeni teknik direktörü açıkladı. Bartomeu, Ronald Koeman'ın yeni teknik direktör olduğunu duyurdu.

Barcelona'da 8-2'lik yenilgisinin ardından görevinden alınan Setien yerine yeni teknik direktör belli oldu.

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, "Önümüzdeki sezon hocamız Ronald Koeman olacak." diyerek takımı yeni sezon Hollandalı teknik direktörün çalıştıracağını açıkladı.

Bartomeu, ayrıca hakkında çıkan istifa haberlerine "İstifa etmiyorum. İstifa etmek kolay yolu seçmektir." diye cevap verdi.

LIONEL MESSI KALACAK MI?

Barcelona Başkanı, ayrıca takımdan ayrılacağı iddia edilen Lionel Messi hakkında da konuştu. Bartomeu, Messi'nin takımdan ayrılmayacağını söylerken "Kariyerini burada tamamlayacak" dedi.

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