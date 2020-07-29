29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Fiorentina - Bologna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , sahasında konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fiorentina - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Fiorentina'da Marco Benassi ve Bartlomiej Dragowski oynayamayacak. Bologna'da ise Ladislav Krejci, Takehiro Tomiyasu, Mattia Bani ve Rodrigo Palacio maçta forma giyemeyecek.

FIORENTINA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fiorentina - Bologna maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

Hellas Verona - SPAL maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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