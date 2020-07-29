Lazio 2-0 Brescia | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Lazio, sahasında Brescia'yı konuk etti. Lazio Immobile'nin 1 gol 1 asist yaptığı mücadeleyi 2-0 kazandı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Lazio ile Brescia karşı karşıya geldi. Sezonun formda ekibi Lazio 17. dakikada Correa ile 1-0 öne geçti. Correa'nın attığı golün asistini Immobile yaptı. İlk yarı Lazio'nun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 82. dakikada yıldız forvet Immobile skoru 2-0'a getirdi. Bu gol ile birlikte Lazio sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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