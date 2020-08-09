09 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Willian Chelasea'den ayrıldığını açıkladı!

Willian Chelasea'den ayrıldığını açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

ekiplerinden 'nin yıldız futbolcusu takımdan ayrıldığını açıkladı.

ekiplerinden 'de forma giyen Brezilyalı yıldız , takımdan ayrıldığını duyurdu. Kontratının sonuna gelen yıldız oyuncu, yapılan uzatma görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca ekibine veda etti. Willian, "Ayrılma vakti geldi. Takım arkadaşlarımı, kulüpte bana oğlu gibi davranan her bir çalışanı ve taraftarları özleyeceğim. Başım dik ayrılıyorum ve burda bir çok şey kazandım, en iyi halimi bu formayla verdim.Tanrı sizi korusun." şeklinde konuştu.

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