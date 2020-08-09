Willian Chelasea'den ayrıldığını açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız futbolcusu Willian takımdan ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Brezilyalı yıldız Willian, takımdan ayrıldığını duyurdu. Kontratının sonuna gelen yıldız oyuncu, yapılan uzatma görüşmelerinden de sonuç çıkmayınca Londra ekibine veda etti. Willian, "Ayrılma vakti geldi. Takım arkadaşlarımı, kulüpte bana oğlu gibi davranan her bir çalışanı ve taraftarları özleyeceğim. Başım dik ayrılıyorum ve burda bir çok şey kazandım, en iyi halimi bu formayla verdim.Tanrı sizi korusun." şeklinde konuştu.

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