09 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi uzatıldı

Boca Juniors'ta Tevez'in sözleşmesi uzatıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.08.2020

Arjantin Süper Lig'inde son şampiyon , 'in sözleşmesini uzattı.

Arjantin Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan , dünyaca ünlü futbolcu 'in sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki golcünün kontratının 2021 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu. Bir dönem , ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Tevez, 2017 yılında transfer olduğu Shanghai Shenhua'da 38 milyon avroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almıştı. Arjantin Süper Ligi'ne mart ayında yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilmişti. Ülkede liglerin ne zaman devam edeceği belirsizliğini korusa da takımlar yarından itibaren antrenmanlara başlayabilecek.

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