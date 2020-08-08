08 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus Maurizio Sarri ile yollarını ayırdı!

Juventus Sarri ile yollarını ayırdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

İtalya Serie A'da şampiyonluk yaşayan 'un teknik direktörü 'nin görevine son verildi.

İtalya Serie A devi , 'yle yollarını ayırdı. Ligde şampiyonluk yaşayan Juventus, dün akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 'a elenmişti. Devler ligine veda eden Juventus, cezayı Sarri'ye kesti. Juventus, Sarri ile yollarının ayrılmasının ardından teşekkür mesajı yayınladı.

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