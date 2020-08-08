08 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Köln'de iki futbolcu corona virüse yakalandı!

Köln'de iki futbolcu corona virüse yakalandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.08.2020

ekiplerinden 'de iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. Geçen Mayıs ayında da iki oyuncuda corona virüsüne rastlanmıştı.

Kulübü'nün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İki futbolcumuzda yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı ve sağlık dairesi ile yaptığımız görüşmenin ardından iki oyuncumuz da evlerinde karantinaya alındı" denildi.
Alman Bild gazetesi internet sitesinde yer verdiği "FC Köln'de corona alarmı" başlıklı haberinde, "Antrenmanda eksik olan iki oyuncu hakkında edindiğimiz bilgi futbolculardan Salih Özcan (22) ve Tim Lemperle'nin (18) corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı şeklinde" ifadelerini kullandı. Haberde, geçen Mayıs ayında da takımda futbolculardan Ismail Jakobs ve Niklas Hauptmann'da, corona virüsü çıktığı hatırlatıldı. Kulüp çapında kontrollere devam edileceği, gelişme üzerine U16 ila U19 genç takımların çalışmalarına ara verildiği açıklandı.

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