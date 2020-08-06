06 Ağustos 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı yeni sezonda o formayı giyecek! Lille böyle duyurdu...

Yusuf Yazıcı yeni sezonda o formayı giyecek! Lille böyle duyurdu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli yıldız , 2020-21 sezonu deplasman formalarını tanıttı. İşte Lille kulübünün deplasman forması.

Son olarak 'ın olmasıyla birlikte 'da birçok Türk futbolcu top koşturmaya başlamıştı. Bu isimlerden olan 2018/19 sezonunda 'dan 17.50 milyon Euro bonservis bedeli ile Lille'e transfer olan futboluyla beğenileri toplamaya devam ediyor.

Öte yandan için de hazırlıklarını sürdüren Lille kulübü, yeni sezon formalarını tanıttı. Yeni sezonda giyilecek deplasman formasını milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı ile taraftarlarının beğenisine sunan kulübün formaları oldukça beğenildi.


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