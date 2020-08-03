03 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Nuri Şahin'in ilk tercihi Dortmund!

Nuri Şahin'in ilk tercihi Dortmund!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

İsmi Süper Lig ekipleri ile de anılan 31 yaşındaki milli futbolcu Nuri Şahin'in önceliğinin Borussia Dortmund olduğu öğrenildi. Öte yandan başarılı oyuncunun 2-3 sezon sonra antrenörlüğe geçiş yapmak istediği de gelen bilgiler arasında. İşte detaylar...

Werder Bremen ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un CEO'su Hans-Joachim Watzke ile görüştü. Alman basını, 31 yaşındaki Türk yıldızın eski kulübüne dönmek istediğini yazdı. Nuri'nin 2-3 sezon daha oynayıp, antrenörlüğe geçiş yapmak istediği ifade edildi. Milli yıldıza, Fenerbahçe'nin de teklif yaptığı belirtilmişti.

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