03 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Juventus kararını verdi! Merih Demiral...

Juventus kararını verdi! Merih Demiral...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

Uzun süreli sakatlığı sonrası 'un ligde oynadığı Roma'ya karşı forma giyen milli futbolcu , Siyah-beyazlı takımın listesine dahil edildi.

Uzun süreli sakatlığı sonrası 'un ligde oynadığı Roma'ya karşı forma giyen milli futbolcu , Siyah-beyazlı takımın listesine dahil edildi.

Merih Demiral bu sezon Juventus formasıylaŞampiyonlar Ligi grup aşamasında Leverkusen'e karşı 90 dakika mücadele etmiş ve etkili bir performans sergilemişti.


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