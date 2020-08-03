Juventus kararını verdi! Merih Demiral...

Uzun süreli sakatlığı sonrası Juventus'un ligde oynadığı son maçta Roma'ya karşı forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.

Uzun süreli sakatlığı sonrası Juventus'un ligde oynadığı son maçta Roma'ya karşı forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, Siyah-beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi listesine dahil edildi.

Merih Demiral bu sezon Juventus formasıylaŞampiyonlar Ligi grup aşamasında Leverkusen'e karşı 90 dakika mücadele etmiş ve etkili bir performans sergilemişti.





DİĞER