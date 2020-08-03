03 Ağustos 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Josip Ilicic aldatılma iddialarını yalanladı

Josip Ilicic aldatılma iddialarını yalanladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen 'in karısını bir başka erkekle yakaladığı öne sürülmüştü. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aldatılma iddialarını ti'ye aldı.

Serie A takımlarından Atalanta'nın yıldız futbolcularından 'in sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiği ve karısını bir başka erkekle yakaladığı iddia edilmişti. Başarılı golcü, eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak iddiaları çürüttü.

Ilicic, eşine sürpriz yapmak için ülkesi Slovenya'ya gittiğinde onu başka biriyle yakaladı. Sloven futbolcunun yaşadığı bu olay sonrası, 32 yaşında emekli olmaya kadar gidebilecek bir depresyona girdiğinin altı çizildi.

Josip Ilicic ise bu iddialara, eşiyle olan fotoğrafını paylaşarak yanıt verdi. İhanet iddialarını çürüten 32 yaşındaki golcü, paylaştığı fotoğrafla haberleri ti'ye almış oldu.


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