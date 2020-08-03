Hakan Çalhanoğlu Kaan Ayhan tranferini açıkladı
A Milli Takımın ve Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, çok özel açıklamalarda bulundu. Hedefinin efsane isimler arasına girmek olduğunu söyleyen Çalhanoğlu, lig değiştirmeyi de hiç düşünmediğini söyledi.
Pandemi sonrası büyük bir çıkış yapan Çalhanoğlu, kendisiyle ilgili merak edilenleri TRT Spor'da cevapladı.
Futbola ara verildiği dönemde beslenme konusunda hoca tuttuğunu vurgulayan 26 yaşındaki futbolcu, "Forvet arkası oynamayı seviyorum, kendimi en rahat hissettiğim yer orası" dedi.
Çok fazla eleştirildiğine de değinen milli oyuncu "Bütün çalıştığım hocalar beni hep oynattı. Maldini ya da Gattuso futboldan anlamıyor mu? Herkes bana güveniyor, kalitemi biliyor. Önüme bakıyorum ve çok da başarılıyım. Ben sadece sakatlandığım zaman 2-3 hafta oynamadım. Hiçbir zaman yedek kalmadım." ifadelerini kulandı.
Daha yeni başladığını ve gelecek sezon daha da başarılı olacağına inandığına belirten Çalhanoğlu geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.
"Milan ile sözleşme konusunda görüşmeler oldu ama bilgi veremem. Ben futboluma odaklanıyorum, top menajerimde."
"PIOLI İLE DAHA AGRESİFİZ"
"Gattuso ile topu kaybedince geri çekiliyorduk. Top bizde değilken defansa çekiliyorduk. Pioli de ise top kaybedince direkt baskı yapıyoruz topu kapmak için. Pioli ile daha agresifiz. Bu ön plana çıkmamı sağladı. Stefano Pioli bana, 'Sen özgürsün, oyunu sen kuracaksın' diyor."
"Zlatan ve Rebic ile oyun içerisinde çok iyi anlaştığını dile getiren Hakan Çalhanoğlu, "Üçümüz de birbirimiz tanıyoruz ve kalitemizi biliyoruz." dedi.
"BEN MILAN'IN 10 NUMARASIYIM"
"Fatih Terim beni ilk Milli Takım'a alan kişi bana hep güvendi ve oynattı. Ama Şenol Güneş birkaç maç oynatmadı, kırgınım. Ben Milan'ın 10 numarasıyım.
A Milli Takım'da da Milan'daki gibi etkili olmak istiyorum, bana orada Milan'daki sorumluluğun verilmesi gerekiyor. Kalitemle, Milli takımda 10 numara oynayacak olan banko oyuncuyum."
''KAAN AYHAN SASSUOLO İLE GÖRÜŞÜYOR''
Kaan Ayhan'ı aradım, Sassuolo ile görüştüğünü söyledi. Serie A çok büyük ve kaliteli bir lig.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama