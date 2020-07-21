22 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 1-0 Arsenal l MAÇ SONUCU

Trezeguet attı Aston Villa kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

37. hafta mücadelesinde ligde kalma mücadelesi veren , sahasında 'i eski Kasımpaşalı Trezeguet'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

37. hafta mücadelesinde ligde kalma mücadelesi veren , sahasında ile karşı karşıya geldi.

Villa Park'ta oynanan karşılaşmayı Aston Villa 1-0 kazanarak altın değerinde 3 puan aldı ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında eski Kasımpaşalı Trezeguet'in galibiyeti getiren golü Aston Villa'yı galibiyete taşırken Arsenal'in ilk 8 sırada bitirme hayalleri de büyük sekteye uğradı.

Karşılaşmanın ardından Arsenal 53 puanda kalırken Aston Villa ise 34 puana yükseldi.

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