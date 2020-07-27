Milan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatıyor
İtalya Serie A ekiplerinden Milan, özellikle corona virüsü salgını sonrası gösterdiği performansla lige damga vuran milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı.
Milan'da corona virüsü arasının ardından takımın bir numaralı yıldızı olan Hakan Çalhanoğlu'nun kulübü ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Milli oyuncunun, 4 yıllık bir sözleşme üzerinden anlaştığı ve senelik 3.5 milyon euro kazanacağı ve kontratta bonusların da olacağı kaydedildi.
Milan'dan bir süredir ayrılmak istemediğini kaydeden Çalhanoğlu'nun kontratı gelecek sezon sonunda bitiyordu.
BU SEZON 18 GOLE DİREKT ETKİ
2017 yazında Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro bonservisle transfer olan 26 yaşındaki Türk milli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.
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