27 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Milan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesini uzatıyor

Milan'dan flaş Hakan Çalhanoğlu kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, özellikle corona virüsü salgını sonrası gösterdiği performansla lige damga vuran milli futbolcu 'nun sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Milan'da corona virüsü arasının ardından takımın bir numaralı yıldızı olan 'nun kulübü ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardığı kaydedildi. Milli oyuncunun, 4 yıllık bir sözleşme üzerinden anlaştığı ve senelik 3.5 milyon euro kazanacağı ve kontratta bonusların da olacağı kaydedildi.

Milan'dan bir süredir ayrılmak istemediğini kaydeden Çalhanoğlu'nun kontratı gelecek sezon sonunda bitiyordu.

BU SEZON 18 GOLE DİREKT ETKİ
2017 yazında Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro bonservisle olan 26 yaşındaki Türk milli yıldız, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 10 gol atıp 8 asist yaptı.

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