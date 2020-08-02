02 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bologna-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bologna-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 02.08.2020

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , sahasında 'yu konuk edecek. Maç öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bologna-Torino maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular yer alıyor. Bologna'da Ladislav Krejci, Takehiro Tomiyasu ve Mattia Bani bu maçta forma giyemeyecek. Torino'da ise Daniele Baselli, Lorenzo De Silvestri, Armando Izzo, Soualiho Meité ve Lyanco oynayamayacak.

BOLOGNA-TORINO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bologna-Torino maçı bu akşam saat 21:45'te Bein Sports Max 2'den canlı yayınlanacak.

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