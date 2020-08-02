02 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Gattuso'dan flaş Messi cevabı! "Yalnızca rüyamda tutabilirim"

Gattuso'dan flaş Messi cevabı! Yalnızca rüyamda tutabilirim
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 Giriş Tarihi: 02.08.2020

İtalya Seria A ekiplerinden Napoli Teknik Direktörü , Barcelona maçı öncesi Messi'yi tutmanın ne kadar zor bir şey olduğunu bildiğini söyledi. Tecrübeli tekni adam "Messi'yi yalnızca rüyamda ya da oğlumun PlayStation'ında tutabilirim." ifadelerini kullandı

Napoli teknik direktörü , Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Barcelona maçı öncesinde, 'yi sadece hayallerinde tutabileceğini söyledi.

Serie A'daki son hafta maçını Lazio'ya karşı 3-1 kazanan Napoli, 8 Ağustos'ta 'da 1-1'in rövanşında Barcelona ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde Messi hakkındaki görüşleri sorulan Gattuso, "Messi'yi yalnızca rüyamda ya da oğlumun PlayStation'ında tutabilirim. Milan'da oynarken bugünkü halimden 10-15 kilo daha zayıftım ve onu yakalamaya çalışmıştım" dedi.

''BARCELONA KALİTEDEN İBARET''

Lazio'yu mağlup etmelerinin Barça maçı öncesindeki yaklaşımlarını değiştirip değiştirmeyeceği sorusuna da cevap veren Gattuso, "Bence Lazio ve Barcelona çok farklı iki stile sahip takımlar. Lazio, teknik ve fiziksel becerilerin karışımı bir takım. Barcelona ise tamamen kaliteden ibaret. Bence bu farklı bir maç olacak. Takım olarak iyi oynamalıyız ve şansımız olduğundan emin olmalıyız. Niteliklerimizi göstermek için zihnimiz özgür olmalı" ifadelerini kullandı.

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