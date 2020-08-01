Serie A: Napoli 3-1 Lazio | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 38. haftasında Napoli, sahasında Lazio'yu Ruiz, Insigne ve Politano'nun attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise Immobile'den geldi.

İtalya Serie A'nın kapanış haftasında Napoli ile Lazio kozlarını paylaştı. Ev sahibi Napoli, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Napoli'yi zafere taşıyan golleri Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne ve Matteo Politano kaydetti. Lazio'nun tek sayısı Ciro Immobile'den geldi.

Napoli bu sonuçla ligi 62 puanla 7. sırada noktalarken, Lazio ise 78 puanla 4. sırayı elde etti.

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