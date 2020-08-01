02 Ağustos 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Napoli 3-1 Lazio | MAÇ SONUCU

Napoli sahasında Lazio'yu devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.08.2020 Giriş Tarihi: 01.08.2020

İtalya Serie A'nın 38. haftasında , sahasında 'yu Ruiz, Insigne ve Politano'nun attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Konuk takımın tek golü ise Immobile'den geldi.

İtalya Serie A'nın kapanış haftasında ile kozlarını paylaştı. Ev sahibi Napoli, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Napoli'yi zafere taşıyan golleri Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne ve Matteo Politano kaydetti. Lazio'nun tek sayısı Ciro Immobile'den geldi.

Napoli bu sonuçla ligi 62 puanla 7. sırada noktalarken, Lazio ise 78 puanla 4. sırayı elde etti.

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