Kaan Ayhan yeni takımını açıkladı!

Almanya'da Fortuna Düsseldorf forması giyen ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Alman basınına yaptığı açıklamada Sassuolo haberlerini doğrulayarak "Serbest kalma maddesi kullanılarak transfer gerçekleşiyor. Zaten İtalya'daki yeni kulübümde birlikteyim." ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezon Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcu Kaan Ayhan, yeni takımını duyurdu. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan ve son günlerde adı Rus ekibi Zenit ile de anılan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anlaştığını açıkladı.

"İTALYA'DA YENİ KULÜBÜME BİRLİKTEYİM"

Alman basınından Bild'e konuşan Kaan, "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalam maddesi kullanılarak transfer gerçekleşiyor. Zaten İtalya'daki yeni kulübümle birlikteyim. Önümüzdeki günlerde açıklamalar yapılacaktır. Fortuna Düsseldorf'a 4 harika yıl için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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