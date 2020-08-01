01 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kaan Ayhan yeni takımını açıkladı!

Kaan Ayhan yeni takımını açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 Giriş Tarihi: 01.08.2020

'da forması giyen ve ile 'ın gündeminde yer alan , Alman basınına yaptığı açıklamada Sassuolo haberlerini doğrulayarak "Serbest kalma maddesi kullanılarak transfer gerçekleşiyor. Zaten 'daki yeni kulübümde birlikteyim." ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezon Bundesliga'da küme düşen forması giyen milli futbolcu , yeni takımını duyurdu. ve 'ın listesinde yer alan ve son günlerde adı Rus ekibi Zenit ile de anılan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, Serie A ekiplerinden Sassuolo ile anlaştığını açıkladı.

"İTALYA'DA YENİ KULÜBÜME BİRLİKTEYİM"

Alman basınından Bild'e konuşan Kaan, "Sassuolo haberleri doğru. Serbest kalam maddesi kullanılarak transfer gerçekleşiyor. Zaten 'daki yeni kulübümle birlikteyim. Önümüzdeki günlerde açıklamalar yapılacaktır. Fortuna Düsseldorf'a 4 harika yıl için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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