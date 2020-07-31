31 Temmuz 2020, Cuma
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Strasbourg'da 5 oyuncuda corona virüsü tespit edildi
Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg, resmi internet sitesinden 5 oyuncuda yeni tip corona virüsüne (Covid-19) rastlandığını ve oyuncuların kendilerini evlerinde izole ettiklerini açıkladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Fransız ekipten yapılan açıklamada, oyunculara yapılan testler sonucunda 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.
Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.
Açıklamada ayrıca, 1 Ağustos Cumartesi günü Nancy takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.
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