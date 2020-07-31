Strasbourg'da 5 oyuncuda corona virüsü tespit edildi

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan milli futbolcu Kaan Ayhan, Serie A ekibi Sassuolo ile anlaşma sağladı. Oyuncunun babası ve menajeri Erol Ayhan, A Spor'a yaptığı açıklamada milli futbolcunun İtalyan ekibiyle 4 yıllık anlaşma sağladığını söyledi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.