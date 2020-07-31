31 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Strasbourg'da 5 oyuncuda corona virüsü tespit edildi

Ligue 1 ekibine Covid-19 şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.07.2020

Ligue 1 ekiplerinden , resmi internet sitesinden 5 oyuncuda yeni tip corona virüsüne (Covid-19) rastlandığını ve oyuncuların kendilerini evlerinde izole ettiklerini açıkladı.

(Ligue 1) ekibi 'da 5 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Fransız ekipten yapılan açıklamada, oyunculara yapılan testler sonucunda 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.

Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, 1 Ağustos Cumartesi günü Nancy takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.

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