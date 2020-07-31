Fransa Lig Kupası: PSG 0-0 Olympique Lyon (Penaltılar 6-5) | MAÇ SONUCU

Fransa Lig Kupası finalinde Paris Saint-Germain, normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten maçta Olympique Lyon'u penaltılarda 6-5 yenerek kupanın sahibi oldu.

Fransa Lig Kupası finalinde PSG ile Olympique Lyon, Stade de France'de karşı karşıya geldi. Hakem Jerome Brisard'ın yönettiği mücadelede normal süresi ve uzatma devreleri 0-0 biten mücadelede PSG, Lyon'u penaltılarda 6-5 mağlup ederek lig kupasının sahibi oldu.

PSG bu sonuçla Fransa Ligi ve Fransa Kupası'nın ardından Fransa Lig Kupası'nı da kazanarak üçlemeyi tamamladı.

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