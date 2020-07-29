29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese 1-2 Lecce | MAÇ SONUCU

Lecce'den kritik galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , sahasında 'yi konuk etti. Düşme hattında yer alan Lecce zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrıldı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Udinese 36. dakikada Samir ile 1-0 öne geçti. Lecce 40. dakikdada Mancosu'nun penaltıdan attığı gol ile skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla biterken karşılaşmanın 81. dakikasında Lapadula'nın attığı gol ile Lecce sahadan 2-1 galip ayrıldı. Hayati bir 3 puan alan Lecce ligde kalma umutlarını sürdürdü.

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