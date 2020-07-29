Hellas Verona 3-0 SPAL | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Hellas Verona, sahasında SPAL'i konuk etti. Sezonun formda ekiplerinden Hellas Verona karşılaşmayı 3-0 kazandı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Hellas Verona ile SPAL karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Hellas Verona Di Carmine'in 7 ve 11. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Hellas Verona 47. dakikada Faraoni ile maçın skorunu tayin etti.

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