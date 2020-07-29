29 Temmuz 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Hellas Verona 3-0 SPAL | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Hellas Verona, sahasında SPAL'i konuk etti. Sezonun formda ekiplerinden Hellas Verona karşılaşmayı 3-0 kazandı.
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Hellas Verona ile SPAL karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Hellas Verona Di Carmine'in 7 ve 11. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Hellas Verona 47. dakikada Faraoni ile maçın skorunu tayin etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı