29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Hellas Verona 3-0 SPAL | MAÇ SONUCU

SPAL yine mağlup oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , sahasında 'i konuk etti. Sezonun formda ekiplerinden Hellas Verona karşılaşmayı 3-0 kazandı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı bir başlangıç yapan Hellas Verona Di Carmine'in 7 ve 11. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Hellas Verona 47. dakikada Faraoni ile maçın skorunu tayin etti.

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