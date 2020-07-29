Sassuolo 5-0 Genoa | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Sassuolo, sahasında Genoa'yı konuk etti. Sassuolo, düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleden 5-0 halip ayrıldı.

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Sassuolo ile Genoa karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Sassuolo, 26. dakikada Traore, 39. dakikada Berardi, 66. dakikda Caputo, 74. dakikada Raspadori ve 77. dakikada Caputo'nun attığı gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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