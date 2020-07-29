29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo 5-0 Genoa | MAÇ SONUCU

Sassuolo gol oldu yağdı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 29.07.2020 Giriş Tarihi: 29.07.2020

Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , sahasında 'yı konuk etti. Sassuolo, düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleden 5-0 halip ayrıldı.

Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Sassuolo, 26. dakikada Traore, 39. dakikada Berardi, 66. dakikda Caputo, 74. dakikada Raspadori ve 77. dakikada Caputo'nun attığı gollerle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

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