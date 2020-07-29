İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde Cagliari, sahasında Juventus'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cagliari - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Cagliari ile Juventus karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Cagliari'de Leonardo Pavoletti, Luca Cigarini, Luca Pellegrini, Radja Nainggolan ve Nahitan Nández oynayamayacak. Juventus'ta ise Sami Khedira, Mattia De Sciglio, Douglas Costa, Danilo, Paulo Dybala ve Adrien Rabiot forma giyemeyecek.

CAGLIARI - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cagliari - Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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