29 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Cagliari - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Cagliari - Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.07.2020

İtalya Serie A'nın 37. hafta mücadelesinde , sahasında 'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cagliari - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Cagliari'de Leonardo Pavoletti, Luca Cigarini, Luca Pellegrini, Radja Nainggolan ve Nahitan Nández oynayamayacak. Juventus'ta ise Sami Khedira, Mattia De Sciglio, Douglas Costa, Danilo, Paulo Dybala ve Adrien Rabiot forma giyemeyecek.

CAGLIARI - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cagliari - Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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