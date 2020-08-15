Gerard Pique: Bu geceden utanıyorum

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2'lik tarihi skorla geçerek tur atlarken maç sonu Gerard Pique karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli oyuncu "Utanıyorum" dedi.

Bayern Münih karşısında adeta darmadağın olan Barcelona'da takımın tecrübeli oyuncularından Gerard Pique, 8-2'lik skorla ilgili "Utanıyorum" dedi. Pique, "Bu geceden utanıyorum! Adeta dibe vurduk. Köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer yeni bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çgeçmeye ya da ayrılmaya hazırım. Bahsettiğim kan değişikliği ne futbolcular ne de hocada olmalı" şeklinde konuştu.

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