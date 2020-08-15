15 Ağustos 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Gerard Pique: Bu geceden utanıyorum

Bu geceden utanıyorum
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında , Barcelona'yı 8-2'lik tarihi skorla geçerek tur atlarken maç sonu karşılaşmayı değerlendirdi. Tecrübeli oyuncu "Utanıyorum" dedi.

karşısında adeta darmadağın olan Barcelona'da takımın tecrübeli oyuncularından , 8-2'lik skorla ilgili "Utanıyorum" dedi. Pique, "Bu geceden utanıyorum! Adeta dibe vurduk. Köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. Eğer yeni bir değişiklik yapılacaksa ben kenara çgeçmeye ya da ayrılmaya hazırım. Bahsettiğim kan değişikliği ne futbolcular ne de hocada olmalı" şeklinde konuştu.

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