27 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG'ye Mbappe şoku!

PSG'ye Mbappe şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.07.2020

Fransız ekibi Paris-Saint Germain, Kupası finalinde sakatlanan yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin 3 hafta sahadan uzak kalacağını açıkladı. 21 yaşındaki futbolcu, çeyrek finalinde Atalanta ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

'da corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilen ligi şampiyon olarak tamamlayan ve Saint-Etienne ile oynanan Fransa Kupası finalinden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götüren Paris Saint-Germain'e kötü haber geldi. Fransız ekibi, final maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Mbappe'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

ATALANTA MAÇINDA YOK

Yıldız futbolcu takımının çeyrek finalinde karşılaşacağı Atalanta maçında forma giyemeyecek.

12-13 AĞUSTOS'TA OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi bu yıl 8'li final formatında düzenlenecek 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacak. Turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde , 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NEREDE OYNANACAK?

Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile 'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

/ /

Leipzig – Atletico Madrid

Barcelona / Napoli – /

Atalanta –

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