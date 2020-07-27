PSG'ye Mbappe şoku!
Fransız ekibi Paris-Saint Germain, Fransa Kupası finalinde sakatlanan yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin 3 hafta sahadan uzak kalacağını açıkladı. 21 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atalanta ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
Fransa'da corona virüsü salgını nedeniyle tescil edilen ligi şampiyon olarak tamamlayan ve Saint-Etienne ile oynanan Fransa Kupası finalinden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götüren Paris Saint-Germain'e kötü haber geldi. Fransız ekibi, final maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Mbappe'nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
ATALANTA MAÇINDA YOK
Yıldız futbolcu takımının Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Atalanta maçında forma giyemeyecek.
12-13 AĞUSTOS'TA OYNANACAK
Şampiyonlar Ligi bu yıl 8'li final formatında düzenlenecek 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak Şampiyonlar Ligi, 12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacak. Turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ NEREDE OYNANACAK?
Başkent Lizbon'da maçlara ev sahipliği yapacak iki stat bulunuyor. "Devler Ligi" karşılaşmaları, Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ
Manchester City / Real Madrid – Juventus / Lyon
Leipzig – Atletico Madrid
Barcelona / Napoli – Bayern Münih / Chelsea
Atalanta – PSG
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı