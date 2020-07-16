16 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Avustralya'da VAR sistemi askıya alındı

Avustralya'da VAR sistemi askıya alındı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını arasının ardından yeniden başlamaya hazırlanan Birinci Ligi'nde (A-Lig) Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi askıya alındı.

Federasyonundan yapılan açıklamada, 24 Mart'ta ara verilen lige yarın oynanacak Sydney-Wellington Phoenix karşılaşmasıyla devam edileceği belirtildi.

'nın tavsiyelerine uyularak takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verildiği, VAR sisteminin geçici olarak askıya alındığı ve sistemin yalnızca şampiyonluk grubu maçlarında kullanılacağı kaydedildi.


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