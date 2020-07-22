İtalya Serie A'nın 35. dakikasında Lecce, sahasında Brescia'yı konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lecce-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde Lecce ile Brescia karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Lecce'de Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello, Marco Calderoni, Filippo Falco ve Jacopo Petriccione oynayamayacak. Brescia'da ise Andrea Cistana, Dimitri Bisoli, Jesse Joronen, Bruno Martella, Enrico Alfonso ve Nikolas Spalek forma giyemeyecek.

LECCE-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce-Brescia maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Connect'te canlı yayınlanacak.

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