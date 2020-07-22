22 Temmuz 2020, Çarşamba

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Lecce-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Lecce-Brescia maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.07.2020

İtalya Serie A'nın 35. dakikasında , sahasında 'yı konuk edecek. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Lecce-Brescia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 35. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Lecce'de Gianluca Lapadula, Luca Rossettini, Biagio Meccariello, Marco Calderoni, Filippo Falco ve Jacopo Petriccione oynayamayacak. Brescia'da ise Andrea Cistana, Dimitri Bisoli, Jesse Joronen, Bruno Martella, Enrico Alfonso ve Nikolas Spalek forma giyemeyecek.

LECCE-BRESCIA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lecce-Brescia maçı bu akşam saat 22:45'te Bein Connect'te canlı yayınlanacak.

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