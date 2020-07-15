Merih Demiral Sassuolo maçının kadrosunda!
Kariyerini Juventus'ta sürdüren milli stoperimiz Merih Demiral, uzun süreli sakatlık geçirmiş ve geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlamıştı. Genç yıldız, ligde Sassuolo ile oynanacak maçın kadrosuna alındı.
İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaklaşık 7 aylık sakatlık sürecini atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlamıştı.
Yıldız isimden sevindiren haber geldi. Milli stoper daha önce Juventus'un Napoli ile oynadığı kupa maçının kadrosuna dahil edilmişti. Teknik direktör Sarri, Merih'i eski takımı Sassuolo ile oynanacak maçın kafilesine aldı.
Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde milli oyuncuyla ilgili, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var" şeklinde konuştu" ifadelerini kullanmıştı.
#SassuoloJuve 👉 i convocati ⚪️⚫️#FinoAllaFine pic.twitter.com/DOLhFtWjFZ— JuventusFC (@juventusfc) July 15, 2020
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı