15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral Sassuolo maçının kadrosunda!

Juventus açıkladı! Sakatlığından sonra ilk kez...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

Kariyerini Juventus'ta sürdüren milli stoperimiz Merih Demiral, uzun süreli sakatlık geçirmiş ve geçtiğimiz günlerde takımla çalışmalara başlamıştı. Genç yıldız, ligde Sassuolo ile oynanacak maçın kadrosuna alındı.

İtalya Serie A devi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, yaklaşık 7 aylık sakatlık sürecini atlattıktan sonra takımla çalışmalara başlamıştı.

Yıldız isimden sevindiren haber geldi. Milli stoper daha önce Juventus'un Napoli ile oynadığı kupa maçının kadrosuna dahil edilmişti. Teknik direktör Sarri, Merih'i eski takımı Sassuolo ile oynanacak maçın kafilesine aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz günlerde milli oyuncuyla ilgili, "Merih Demiral gayet iyi durumda. Sadece fiziksel formunu yeniden yakalaması için zamana ihtiyacı var" şeklinde konuştu" ifadelerini kullanmıştı.

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