PSG 1-0 St. Etienne | MAÇ SONUCU
Fransa Kupası finalinde Saint-Etienne'yi 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) kupanın sahibi oldu. PSG kupayı 13. kez müzesine götürdü.
Stade de France'da oynanan karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Brezilyalı Neymar'ın attığı golle PSG, 1-0 öne geçti.
PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 26'ncı dakikada Saint-Etienne'li Loic Perrin ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Perrin ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece PSG, kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izledi. Yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle staddaki seyirci sayısı 5 bin ile sınırlandırıldı.
MBAPPE ŞOKU! GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Fransa Kupası finalinde Saint-Etienne ile karşılaşan PSG, yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin sakatlanmasıyla sarsıldı. 30. dakikada Loic Perrin'in sert müdahalesiyle yerde kalan Fransız yıldız, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.
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