25 Temmuz 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG 1-0 St. Etienne | MAÇ SONUCU

Fransa Kupası PSG'nin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 Giriş Tarihi: 25.07.2020

Kupası finalinde Saint-Etienne'yi 1-0 mağlup eden Saint-Germain () kupanın sahibi oldu. PSG kupayı 13. kez müzesine götürdü.

Stade de France'da oynanan karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Brezilyalı Neymar'ın attığı golle , 1-0 öne geçti.

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 26'ncı dakikada Saint-Etienne'li Loic Perrin ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Perrin ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece PSG, kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izledi. Yeni tip coronavirüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle staddaki seyirci sayısı 5 bin ile sınırlandırıldı.

MBAPPE ŞOKU! GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Fransa Kupası finalinde Saint-Etienne ile karşılaşan PSG, yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin sakatlanmasıyla sarsıldı. 30. dakikada Loic Perrin'in sert müdahalesiyle yerde kalan Fransız yıldız, sahayı gözyaşlarıyla terk etti.



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