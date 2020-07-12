Genoa 2-0 SPAL | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Genoa, sahasında SPAL'i konuk etti. Genoa, Spal karşısında kritik bir 3 puan aldı ve maçı 2-0 kazandı.

İtalya Serie A'da 32. hafta mücadelesinde düşme hattında yer alan iki takım karşı karşıya geldi. Genoa karşılaşmaya hızlı başladı ve 24. dakikada Goran Pandev ile 1-0 öne geçti. 37. dakikada Falque penaltı kaçırdı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Genoa Schöne'nin 54. dakikada attığı gol ile sahadan 2-0 galip ayrıldı ve ligde kalma adına kritik bir 3 puan aldı.

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