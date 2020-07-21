21 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Watford 0-4 Manchester City | MAÇ SONUCU

Manchester City'den Watford'a büyük yara!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

'in 37. haftasında Watford, sahasında 'i konuk etti.Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City sahadan 4-0 galip ayrıldı.

'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Watford ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Manchester City'nin gollerini 31 ve 40. dakikada Raheem Sterling, 63 P. Foden ve 66. dakikada Laporte kaydetti. Mücadele 4-0 Manchester City'nin üstünlüğü ile tamamlanırken, düşme hattında bulunan Watford büyük yara aldı. Watford maç fazlasıyla 17. sırada yer alırken 34 puanı bulunuyor.

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