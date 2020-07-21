Watford 0-4 Manchester City | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Watford, sahasında Manchester City'i konuk etti.Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Manchester City sahadan 4-0 galip ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta mücadelesinde Watford ile Manchester City karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Manchester City'nin gollerini 31 ve 40. dakikada Raheem Sterling, 63 P. Foden ve 66. dakikada Laporte kaydetti. Mücadele 4-0 Manchester City'nin üstünlüğü ile tamamlanırken, düşme hattında bulunan Watford büyük yara aldı. Watford maç fazlasıyla 17. sırada yer alırken 34 puanı bulunuyor.

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