22 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta 1-0 Bologna l MAÇ SONUCU

Atalanta Muriel'in golüyle kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 21.07.2020

İtalya Serie A'da 35. haftanın açılış maçında , sahasında ağırladığı 'yı Luis Muriel'in 62. dakikada attığı gole 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

İtalya Serie A'nın 35. haftasında , Gewiss Stadyumu'nda 'yı ağırladı.

Bu yıl müthiş bir sezon geçiren Gasperini yönetimindeki Atalanta, Bologna'yı da yenmeyi başardı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 biten biterken 62. dakikada sahneye çıkan Muriel, takımını öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.

Atalanta bu galibiyetle puanını 74 yaptı ve zirve yarışını sürdürdü. Bologna ise 43 puanda kaldı.

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