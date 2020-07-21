Atalanta 1-0 Bologna l MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da 35. haftanın açılış maçında Atalanta, sahasında ağırladığı Bologna'yı Luis Muriel'in 62. dakikada attığı gole 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Atalanta, Gewiss Stadyumu'nda Bologna'yı ağırladı.

Bu yıl müthiş bir sezon geçiren Gasperini yönetimindeki Atalanta, Bologna'yı da yenmeyi başardı. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 biten biterken 62. dakikada sahneye çıkan Muriel, takımını öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da sonucunu belirledi.

Atalanta bu galibiyetle puanını 74 yaptı ve zirve yarışını sürdürdü. Bologna ise 43 puanda kaldı.

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