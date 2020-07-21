21 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Hakan Çalhanoğlu'na kanca

Hakan Çalhanoğlu'na kanca
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Son haftalarda Milan'da gösterdiği performansla göz dolduran milli yıldız için flaş bir iddia gündeme geldi. İspanyol basını, ekibi 'in 26 yaşındaki futbolcu ile ilgilendiğini duyurdu.

Haberlerde tecrübeli futbolcunun hem ofansif orta saha hem de kanatta oynadığı hatırlatılarak kadro için iyi bir alternatif olabileceğinin altı çizildi. Teknik direktör 'nin de Hakan'a onay verdiği belirtilirken, takımdan ayrılması muhtemel olan isimlerin yerine uygun bir aday olduğunun altı çizildi.

SON 2 HAFTADA 2 GOL 3 ASİST

2022'ye kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Hakan, 2017- 18 sezonu başında 'den 23 milyon euro'ya transfer edilmişti. İspanyol basınında Atletico'nun milli yıldız için ne kadarlık bir teklifte bulanacağı ise yazılmadı. Bu sezon 31'i Serie A'da olmak üzere toplam 34 maça çıkan Çalhanoğlu, toplam 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki Hakan Milan'la çıktığı son 2 karşılaşmada da 2 gol, 3 asist yapıp zaferlerde önemli rol oynadı. Usta krampon daha önce Hamburg, Mannheim, Karlsruhe gibi takımların formasını giymişti.

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