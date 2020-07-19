19 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Villarreal 4-0 Eibar | MAÇ SONUCU

Villarreal'den farklı galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 Giriş Tarihi: 19.07.2020

'nın 38. ve son haftasında sahasında ile karşılaştı. Mücadelede ikinci yarı açılan ev sahibi ekip sahadan 5-0 galip ayrıldı.

La Liga'nın son haftasında ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarı açılan ev sahibi ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmada golleri 71 dakikada Zambo, 86. ve 89. dakikalarda Moreno ve ve 90+4'te attı.

Bu sonuçla birlikte Villarreal 60 puanla 5. sırada ligi tamamladı.

Eibar ise 42 puanla 14. sırada bitirdi.

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