19 Temmuz 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Villarreal 4-0 Eibar | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Villarreal sahasında Eibar ile karşılaştı. Mücadelede ikinci yarı açılan ev sahibi ekip sahadan 5-0 galip ayrıldı.
La Liga'nın son haftasında Villarreal ile Eibar karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ikinci yarı açılan ev sahibi ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmada golleri 71 dakikada Zambo, 86. ve 89. dakikalarda Moreno ve ve 90+4'te attı.
Bu sonuçla birlikte Villarreal 60 puanla 5. sırada ligi tamamladı.
Eibar ise 42 puanla 14. sırada bitirdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı