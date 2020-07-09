09 Temmuz 2020, Perşembe
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SPAL 0-3 Udinese | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 31. haftasında SPAL, sahasında Udinese'yi konuk etti. Düşme hattında yer alan ve çıkış arayan SPAL, Udinese karşısında ağır bir mağlubiyet aldı. Maç Unidese'nin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İtalya Serie A'da düşme hattında yer alan SPAL, sahasında Udinese'yi konuk etti. Maça hızlı başlayan Udinese'de Rodrigo De Poul 18. dakikada skoru 1-0'a getirdi. 35. dakikada Okaka ilk yarı skorunu belirleyen golü kaydetti. İkinci yarıda oyunun kontolünü ele almaya çalışan SPAL başarılı olamadı. 81. dakikada Lasagna'nın kaydettiği gol ile Udinese sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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