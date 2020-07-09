09 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

SPAL 0-3 Udinese | MAÇ SONUCU

SPAL 0-0 Udinese | MAÇ SONUCU
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.07.2020 Giriş Tarihi: 09.07.2020

İtalya Serie A'nın 31. haftasında , sahasında 'yi konuk etti. Düşme hattında yer alan ve çıkış arayan SPAL, Udinese karşısında ağır bir mağlubiyet aldı. Maç Unidese'nin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İtalya Serie A'da düşme hattında yer alan , sahasında 'yi konuk etti. Maça hızlı başlayan Udinese'de Rodrigo De Poul 18. dakikada skoru 1-0'a getirdi. 35. dakikada Okaka ilk yarı skorunu belirleyen golü kaydetti. İkinci yarıda oyunun kontolünü ele almaya çalışan SPAL başarılı olamadı. 81. dakikada Lasagna'nın kaydettiği gol ile Udinese sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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