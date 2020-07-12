12 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Atletico Madrid 1-0 Real Betis | MAÇ SONUCU

Atletico tek golle kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.07.2020 Giriş Tarihi: 11.07.2020

'nın 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Madrid ekibi 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

La Liga'nın 36. hafta karşılaşmasında sahasında 'i ağırladı.

Maçın ilk yarısında Madrid ekibinin 2 golü VAR'a takılırken, 57. dakikada Hermoso ise direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kırmızı-beyazlıların golcü oyuncusu Diego Costa 74. dakikada sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Atletico 66 puana yükselirken, Betis ise 41 puanda kaldı.

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