12 Temmuz 2020, Pazar
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La Liga: Atletico Madrid 1-0 Real Betis | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 36. haftasında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Madrid ekibi 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
La Liga'nın 36. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid sahasında Real Betis'i ağırladı.
Maçın ilk yarısında Madrid ekibinin 2 golü VAR'a takılırken, 57. dakikada Hermoso ise direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Kırmızı-beyazlıların golcü oyuncusu Diego Costa 74. dakikada sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü attı.
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Atletico 66 puana yükselirken, Betis ise 41 puanda kaldı.
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