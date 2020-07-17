17 Temmuz 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Vidal'in 8 yıllık serisi bitti

Vidal'in serisi sona erdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.07.2020

'nın Şilili yıldızı , oynadığı son 8 futbol sezonunda da lig şampiyonluğu yaşamıştı. 'in zaferiyle Vidal'in 8 yıllık serisi bitti.

Zidane yönetimindeki , La Liga'da bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

İki sezonluk şampiyonluğunun ardından La Liga'da ipi göğüsleyen Real Madrid 34. zaferine ulaşırken Barça'nın Şilili yıldızı için bir serinin sonu geldi.

33 yaşındaki futbolcu, 2011-12 sezonundan bu yana aralıksız her sezon oynadığı takımlarda lig şampiyonu olurken 9. zafere Real Madrid engel oldu.

Juventus formasıyla 4, Bayern Münih'le 3, Barcelona'yla da 1 şampiyonluk kazanan Vidal'in serisi üst üste 8 zaferin ardından sona erdi.

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