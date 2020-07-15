Serie A: Sassuolo 3-3 Juventus | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Juventus, deplasmanda 2-0 öne geçtiği ve 3-2 geriye düştüpü mücadele Sassuolo ile 3-3 berabere kaldı. Sassuolo'da Mert Müldür 90 dakika sahada kalırken, sakatlığını atlatan ve maça yedek kulübesinde başlayan Merih Demiral görev almadı.
Juventus'un gollerini Danilo, Gonzalo Higuain ve Alex Sandro kaydetti. Sassuolo'nun golleri ise Duricic, Caputo ve Domenico Berardi'den geldi.
Juventus ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken Sassuolo'nun galibiyet serisi de 4 maçta kaldı.
MERT 90 DAKİKA SAHADA KALDI, MERİH SÜRE ALMADI
Milli futbolcumuz Mert Müldür 90 dakika Sassuolo formasıyla sahada kaldı. Uzun süre sahalardan uzak kalan ve maç kadrosunda yer alan bir diğer milli futbolcumuz Merih Demiral ise süre almadı.
Bu sonuçla Juventus 77 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 47 puana yükseldi.
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