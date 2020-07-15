16 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A: Sassuolo 3-3 Juventus | MAÇ SONUCU

6 gollü maçta kazanan çıkmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 15.07.2020

İtalya Serie A'nın 33. haftasında , deplasmanda 2-0 öne geçtiği ve 3-2 geriye düştüpü mücadele ile 3-3 berabere kaldı. 'da 90 dakika sahada kalırken, sakatlığını atlatan ve maça yedek kulübesinde başlayan görev almadı.

'un gollerini Danilo, Gonzalo Higuain ve Alex Sandro kaydetti. 'nun golleri ise Duricic, Caputo ve Domenico Berardi'den geldi.

ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken 'nun galibiyet serisi de 4 maçta kaldı.

MERT 90 DAKİKA SAHADA KALDI, MERİH SÜRE ALMADI

Milli futbolcumuz 90 dakika Sassuolo formasıyla sahada kaldı. Uzun süre sahalardan uzak kalan ve maç kadrosunda yer alan bir diğer milli futbolcumuz ise süre almadı.

Bu sonuçla Juventus 77 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Sassuolo ise 47 puana yükseldi.

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