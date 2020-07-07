Crystal Palace 2-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Crystal Palace sahasında Chelsea'yi konuk etti. Karşılıklı gollerle geçen mücadelede gülen taraf 3-2'lik sonuçla Chelsea oldu.

İngiltere Premier Lig'de heyecan 34. hafta mücadeleleriyle devam etti. Şampiyonlar Ligi hedefi için çok kritik Crystal Palace deplasmanına çıkan Chelsea rakibini Giroud, Pulusic ve Abraham'ın golleriyle 3-2 mağlup etti. Palaca adına ise golleri Zaha ve Bentek kaydetti. Bu karşılaşmanın ardından Chelsea paunını 60'a yükseltirken Crystal Palace 42 puanda kaldı.

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