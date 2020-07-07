07 Temmuz 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 2-3 Chelsea | MAÇ SONUCU

Chelsea Şampiyonlar Ligi için!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in 34. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Karşılıklı gollerle geçen mücadelede gülen taraf 3-2'lik sonuçla oldu.

'de heyecan 34. hafta mücadeleleriyle devam etti. Şampiyonlar Ligi hedefi için çok kritik deplasmanına çıkan rakibini Giroud, Pulusic ve Abraham'ın golleriyle 3-2 mağlup etti. Palaca adına ise golleri Zaha ve Bentek kaydetti. Bu karşılaşmanın ardından paunını 60'a yükseltirken Crystal Palace 42 puanda kaldı.

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