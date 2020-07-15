15 Temmuz 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere'de yaz transfer döneminin başlangıç tarihi açıklandı

Yaz transfer dönemi tarihleri açıklandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.07.2020

'de yaz döneminin 27 Temmuz-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verildiği ve 'nın onayının beklendiği açıklandı.

'de yaz dönemi 27 Temmuz'da başlayacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede liglerin planlanandan geç sona ermesinin ardından yaz transferlerinin 27 Temmuz-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildiği ve 'nın onayının beklendiği belirtildi.

Premier Lig kulüpleri, 5 Ekim ile 16 Ekim arasında ise sadece İngiltere Ligi'ne (EFL) bağlı kulüplerle transfer anlaşması yapabilecek.

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