16 Temmuz 2020, Perşembe
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Portekiz'de şampiyon Porto!
Portekiz Ligi'nin 32. haftasında Porto, sahasında Sporting Lizbon'u 2-0 mağlup ederek 29. şampiyonluğunu elde etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Pereira ve Marega kaydetti.
Portekiz Ligi'nin 32. haftasında Porto ile Sporting Lizbon, Dragao Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 64. dakikada Danilo Pereira ve 90+3. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Üst üste beşinci galibiyetini elde eden Porto, puanını 79'a çıkararak bitime 2 hafta kala en yakın rakibi Benfica ile puan farkını 8'e çıkardı ve şampiyonluğunu ilan etti. Porto, toplamda 29. kez mutlu sona ulaştı.
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