16 Temmuz 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Portekiz'de şampiyon Porto!

Portekiz'de şampiyon Porto!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.07.2020

'nin 32. haftasında , sahasında 'u 2-0 mağlup ederek 29. şampiyonluğunu elde etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Pereira ve Marega kaydetti.

'nin 32. haftasında ile , Dragao Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 64. dakikada Danilo Pereira ve 90+3. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Üst üste beşinci galibiyetini elde eden Porto, puanını 79'a çıkararak bitime 2 hafta kala en yakın rakibi ile puan farkını 8'e çıkardı ve şampiyonluğunu ilan etti. Porto, toplamda 29. kez mutlu sona ulaştı.


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