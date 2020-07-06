06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Levante-Real Sociedad maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.07.2020

'nın 34. haftasında , sahasında 'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesi futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanalı araştırıyor. Peki, Levante-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 34. haftasında , sahasında 'ı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi hedefindeki Real Sociedad mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Levante'de Ivan Lopez ve Enis Bardhi bu akşam oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Real Sociedad'da ise Luca Sangalli, Ander Guevara, Asier Illarramendi, Adnan Januzaj ve Jon Bautista bu akşam oynayamayacak.

LEVANTE-REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante-Real Sociedad maçı 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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