İspanya La Liga'nın 36. haftasında Villarreal, sahasında Real Sociedad'ı konuk ediyor. Müsabaka öncesi merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Villarreal-Real Sociedad maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta mücadelesinde Villarreal ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Maç öncesi Villarreal'de Ramiro Guerra, Ramiro Funes Mori, Carlos Bacca, Gerard Moreno, Vicente Iborra ve Mariano Barbosa karşılaşmada forma giyemeyecek. Real Sociedad'da Luca Sangalli, Ander Guevara, Asier Illarramendi, Adnan Januzaj, Jon Bautista ve Joseba Zaldua bu maçta forma giyemeyecek.

VILLARREAL-REAL SOCIEDAD MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Villarreal-Real Sociedad maçı bu akşam saat 20:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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